Il Sassuolo e il ritorno di Pinamonti Un nuovo inizio sognando l’azzurro

Il Sassuolo ha reintegrato Andrea Pinamonti in squadra dopo tre mesi di assenza, causata da un infortunio che ne aveva limitato le presenze in campo. La società ha deciso di puntare di nuovo su di lui, sperando di riaccendere il suo spirito offensivo e di sfruttare le sue capacità di segnare. Pinamonti, che in passato ha dimostrato di saper essere decisivo, si prepara a tornare in partita con la speranza di ritrovare il gol e di convincere nuovamente i tifosi.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Lo ‘chiamavano’, a gran voce e da più parti, Andrea Pinamonti. Lo ‘chiamava’ il campionato di serie A, di cui è da tempo uno degli attaccanti italiani più prolifici, che ne registrava l’assenza dal tabellino marcatori da tre mesi. E lo chiamava il tifo neroverde, scorrendo come il suo ultimo gol – non meno pesante di quello segnato a Udine – risalisse a novembre. Il ‘Pina’ ha risposto, marchiando la partita di Udine con un gol e un assist, e riallacciandosi a quelle stimmate da predestinato che hanno fatto in modo che l’arciere di Cless abbia giocato, fin qua, soltanto in serie A, bypassando quelle serie inferiori dove si va, si dice in gergo, a farsi le ossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante in trasferta, vincendo 2-1 contro l’Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25ª giornata di Serie A.

