Il Sassuolo e il ritorno di Pinamonti Un nuovo inizio sognando l’azzurro
Il Sassuolo ha reintegrato Andrea Pinamonti in squadra dopo tre mesi di assenza, causata da un infortunio che ne aveva limitato le presenze in campo. La società ha deciso di puntare di nuovo su di lui, sperando di riaccendere il suo spirito offensivo e di sfruttare le sue capacità di segnare. Pinamonti, che in passato ha dimostrato di saper essere decisivo, si prepara a tornare in partita con la speranza di ritrovare il gol e di convincere nuovamente i tifosi.
di Stefano Fogliani SASSUOLO Lo ‘chiamavano’, a gran voce e da più parti, Andrea Pinamonti. Lo ‘chiamava’ il campionato di serie A, di cui è da tempo uno degli attaccanti italiani più prolifici, che ne registrava l’assenza dal tabellino marcatori da tre mesi. E lo chiamava il tifo neroverde, scorrendo come il suo ultimo gol – non meno pesante di quello segnato a Udine – risalisse a novembre. Il ‘Pina’ ha risposto, marchiando la partita di Udine con un gol e un assist, e riallacciandosi a quelle stimmate da predestinato che hanno fatto in modo che l’arciere di Cless abbia giocato, fin qua, soltanto in serie A, bypassando quelle serie inferiori dove si va, si dice in gergo, a farsi le ossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Atalanta, settimane decisive per il futuro di Krstovic. Piace Pinamonti del Sassuolo
Udinese-Sassuolo 1-2, Laurientè e Pinamonti ribaltano il risultato in Friuli
Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante in trasferta, vincendo 2-1 contro l’Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25ª giornata di Serie A.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Udinese-Sassuolo; Inter, contro il Sassuolo Chivu ritrova i titolari: riecco Akanji e Zielinski; Udinese-Sassuolo 1-2, le pagelle della partita di Serie A; Udinese-Sassuolo | Karlstrom e Runjaic in conferenza stampa.
FINALE Udinese-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti, friulani battuti e agganciati14:25 – FINISCE QUIIIII! Il Sassuolo sbanca il Bluenergy Stadium di Udine per 1-2. Dopo un brutto primo tempo, terminato per 1-0 con rete di Solet, al Sassuolo basta un uno-due di Laurienté e Pinamont ... canalesassuolo.it
Sassuolo, 3 mesi dopo ecco la risposta di Pinamonti alle critiche e all'insidia NzolaTredici partite dopo, riecco il bomber Andrea Pinamonti. Il centravanti italiano è stato decisivo nella pesante vittoria che il Sassuolo ha raccolto. tuttomercatoweb.com
IL RITORNO DELL’INTER DA REGGIO EMILIA @interpersempre.ig #sassuolointer #sassuolo #inter #reggioemilia #interpersempre - facebook.com facebook
Nk - Ripartenza del Sassuolo con Berardi-Laurienté che serve Pinamonti. Il tocco è a metà fra un passaggio di ritorno a Laurienté e un tiro, preda di Sommer. Ma troppi pericoli anche in transizione, non siamo quadrati in questo inizio x.com