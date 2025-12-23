Atalanta settimane decisive per il futuro di Krstovic Piace Pinamonti del Sassuolo
Bergamo, 23 dicembre 2025 – Settimane decisive per il futuro prossimo di Nikola Krstovic, 25enne centravanti montenegrino finora poco impattante nell’Atalanta che ha ripreso a volare, con sei vittorie nelle ultime sette giornate. L’attaccante classe 2000, prelevato ad agosto dal Lecce con un investimento importante, per una cifra complessiva intorno ai 25 milioni, continua a non convincere. Il suo score resta fermo ai due gol segnati il 21 settembre nel 3-0 sul campo del Torino e ai tre assist distribuiti nelle prime tre giornate di campionato. Da fine settembre Krstovic non ha più impattato, perdendo spazio progressivamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
