Il San Daniele genera valore per oltre un miliardo di euro

Il prosciutto di San Daniele porta un valore superiore a un miliardo di euro, attirando migliaia di visitatori ogni anno. La sua fama spinge i turisti a visitare le latterie e i fiere locali, creando un flusso di persone che movimenta l’economia del territorio.

Il prosciutto di San Daniele si conferma un motore primario per il turismo, sia a livello locale che regionale. Il 32% dei visitatori di San Daniele del Friuli cerca esperienze legate proprio al prosciutto Dop. Un forte interesse motivato dalla ricerca di visite guidate e degustazioni sensoriali guidate a cui si aggiungono attività ristorative nelle numerose realtà del territorio. Tali interessi generano un flusso costante di circa 160.000 turisti ogni anno nella città di San Daniele creando un indotto diretto per le strutture ricettive e commerciali e confermando il ruolo del comparto come leva fondamentale per l'economia locale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Juventus, sale in Piazza Affari del 18,51% grazie all'offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro; Exor rifiuta, valore stimato circa 2 miliardi di euroLa Juventus ha registrato un aumento del 18,51% in Piazza Affari, raggiungendo 2,6 euro per azione, grazie all’offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro.

Maltempo in Sicilia, Schifani: “Danni gravissimi su oltre 100 km di costa, oltre mezzo miliardo di euro”Il maltempo ha provocato danni significativi sulla costa ionica della Sicilia, con stime che superano i 500 milioni di euro.

Dentro l’Impero Miliardario del Kebab con HABIBI

