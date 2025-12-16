Juventus sale in Piazza Affari del 18,51% grazie all' offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro; Exor rifiuta valore stimato circa 2 miliardi di euro

La Juventus ha registrato un aumento del 18,51% in Piazza Affari, raggiungendo 2,6 euro per azione, grazie all’offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro. Nonostante l’interesse, Exor ha rifiutato la proposta, valutando la società circa 2 miliardi di euro. Elkann ha ribadito che la squadra

© Ilgiornaleditalia.it - Juventus, sale in Piazza Affari del 18,51% grazie all'offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro; Exor rifiuta, valore stimato circa 2 miliardi di euro Il gruppo attivo nelle stablecoin è già titolare dell’11,5% del capitale e suggerisce offerta per rilevare la quota di Exor (65,4%); Elkann: “la Juventus non è in vendita” La Juventus è salita del 18,51% a 2,6 euro per azione a Piazza Affari, spinta dall’offerta avanzata da Tether e malgrado. Ilgiornaleditalia.it Superlega Juventus vola con 17 il migliore a Piazza Affari Video Superlega Juventus vola con 17 il migliore a Piazza Affari Video Superlega Juventus vola con 17 il migliore a Piazza Affari Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Piazza Affari: al centro degli acquisti Juventus - Effervescente la società operante nel settore del calcio professionistico, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,31%. teleborsa.it

Juventus, il titolo sale in borsa (+5%) e supera l’offerta di Tether: i dettagli - Il titolo della Juventus schizza in borsa e sfiora i 2,80 euro ad azione. gianlucadimarzio.com

Borsa, la Juventus sale dopo l’offerta di Tether: cosa sta succedendo x.com

JUVE SALE ANCORA! Vittoria 1-0 nello scontro diretto col Bologna (gol decisivo di Cabal). 5 QUINTA POSIZIONE: Bianconeri a 26 punti, a -1 dalla Roma in attesa della gara di domani. #JuventusBologna #SerieA #Cabal #Juve #ForzaJuve - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.