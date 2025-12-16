Juventus sale in Piazza Affari del 18,51% grazie all' offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro; Exor rifiuta valore stimato circa 2 miliardi di euro

La Juventus ha registrato un aumento del 18,51% in Piazza Affari, raggiungendo 2,6 euro per azione, grazie all’offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro. Nonostante l’interesse, Exor ha rifiutato la proposta, valutando la società circa 2 miliardi di euro. Elkann ha ribadito che la squadra

juventus sale in piazza affari del 1851 grazie all offerta di tether da 11 miliardo di euro exor rifiuta valore stimato circa 2 miliardi di euro

Il gruppo attivo nelle stablecoin è già titolare dell’11,5% del capitale e suggerisce offerta per rilevare la quota di Exor (65,4%); Elkann: “la Juventus non è in vendita” La Juventus è salita del 18,51% a 2,6 euro per azione a Piazza Affari, spinta dall’offerta avanzata da Tether e malgrado. Ilgiornaleditalia.it

