Happy new year! English lab all' Eduteca

Il 23 gennaio, presso l'Eduteca, si svolgerà l'evento

Venerdì 23 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 un pomeriggio di attività e giochi in inglese con Teacher IsaEtà: 410 (2 gruppi)Ingresso € 15 (lab.+gioco libero)Richiesta prenotazione entro il 21 gennaioPer info e prenotazioni 347 9019544 anche whatsapp. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Christmas lab all'Eduteca

L'Eduteca presenta il Christmas Lab, un laboratorio natalizio tutto in inglese pensato per coinvolgere bambini di tutte le età. Con giochi e attività divertenti, accompagnate dall’esperienza della Teacher Isa, sarà un’occasione unica per imparare e festeggiare il Natale in modo interattivo e stimolante.

Leggi anche: Peter Pan English Pre-School e English Primary School: una storia di bilinguismo a Modena

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

HAPPY NEW YEAR PROMOTIONS LE PROMOZIONI DEL MOMENTO Per info, prenotazioni o per acquistare comodamente da casa tua, contattaci al 389 2838878. Vieni a trovarci: •Palermo, Centro Commerciale "Conca D'Oro" P.ZZA FOOD •Marsala, V - facebook.com facebook