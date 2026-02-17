Il riconoscimento | Antonio Lieto eletto nel direttivo dell' Associazione Italiana Scienze Cognitive

Antonio Lieto è stato scelto per far parte del direttivo dell’Associazione Italiana Scienze Cognitive, un incarico che rafforza la sua posizione nel mondo accademico. La nomina arriva dopo che ha pubblicato diversi studi innovativi sul funzionamento della memoria umana e sui modelli di apprendimento automatico. Questa nomina consente a Lieto di influenzare le future ricerche e di contribuire alle discussioni più importanti nel settore.

Il direttore del CIIT Lab dell'Università di Salerno in carica per il triennio 2026-2029. Antonio Lieto entra nei vertici della ricerca nazionale sui processi mentali e l'intelligenza artificiale. Il professore associato di Informatica presso il DISPC dell'Università di Salerno è stato nominato membro del direttivo scientifico dell'Associazione Italiana di Scienze Cognitive (AISC) per il triennio 2026-2029. Lieto, che all'ateneo salernitano dirige il CIIT Lab (Cognition Interaction and Intelligent Technologies Laboratory), ha ricevuto l'incarico in rappresentanza di specifiche aree di ricerca: la modellazione computazionale dei processi cognitivi, i sistemi artificiali biologicamente ispirati e le neuroscienze computazionali.