Nomine | il professor Guarracino eletto nel Comitato direttivo della ESA

Il professor Fabio Guarracino, direttore dell’Unità di Anestesia e rianimazione dell’Aoup, è stato eletto nel Comitato direttivo della ESA Pisa, entrando a far parte di un organismo europeo dedicato alla lotta contro la sepsi. Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento a livello internazionale per il contributo del professionista italiano nel campo della salute e della sicurezza alimentare.

Pisa, 18 dicembre 2025 – Fabio Guarracino, direttore dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione cardio-toraco-vascolare dell’Aoup, è l’unico italiano eletto nel comitato direttivo dell’Esa-European sepsis alliance, organismo fondato nel 2018 sotto l’egida del Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla sepsi e ridurre i decessi correlati a questa gravissima patologia in Europa. L’Esa fa parte della Global sepsis alliance e membri dell’Esa sono numerose società scientifiche internazionali. Il comitato direttivo è composto da 12 membri, eletti direttamente dai componenti dell’Alleanza e la candidatura di Fabio Guarracino è stata proposta dalla Esaic-European society of anaesthesiology and intensive care. 🔗 Leggi su Lanazione.it

