Il regista di No other land | Mi hanno aggredito per dire ‘non ci importa del film facciamo ciò che vogliamo

Il regista di No Other Land, Hamdan Ballal, ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania, un episodio che lui attribuisce alla sua decisione di portare avanti il film nonostante le pressioni. Ballal spiega che l'attacco è avvenuto perché i coloni non volevano che si parlasse delle tensioni nella zona e hanno reagito quando hanno capito che il suo lavoro non si sarebbe fermato. Durante l'intervista a Fanpage.it, ha raccontato che i coloni hanno cercato di intimidire lui e il suo team, spingendoli e urlando per farli smettere di filmare.

In un'intervista a Fanpage.it, il regista di No Other Land, Hamdan Ballal, racconta l'aggressione che ha subito da un gruppo di coloni isrealiani in Cisgiordania.