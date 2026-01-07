Flavia e Opi sfidano Pettinelli ad Amici 25 la richiesta alla produzione | Vogliamo cantare ciò che vogliamo
Durante le prove di Amici 25, tensioni tra Flavia e Opi hanno portato a una richiesta particolare alla produzione: desiderano interpretare brani scelti da loro, senza vincoli. La contestazione nasce dal clima teso nella scuola, con Flavia furiosa per la sospensione della maglia e Opi deluso dall'ultimo posto in classifica. La loro proposta rappresenta un tentativo di riappropriarsi della libertà artistica in un momento di forte pressione.
Amici 25 - La prof. Pettinelli sospende la maglia a Flavia
