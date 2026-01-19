Uomini e Donne Flavio Ubirti a Martina Cardamone | Quando ti guardo mi sciolgo ma insieme ci facciamo del male

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la fine della sua conoscenza con Martina Cardamone. Durante il percorso, il tronista ha condiviso un discorso sincero, evidenziando le emozioni contrastanti vissute. La prima parte della sua scelta ha portato a una decisione importante, segnando una tappa significativa nel percorso di entrambe le persone coinvolte.

Nella puntata di Uomini e Donne oggi è andata in onda la prima parte della scelta di Flavio Ubirti. Il tronista ha fatto un lungo discorso a Martina Cardamone con la quale ha deciso di interrompere la conoscenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Uomini e Donne, Martina Cardamone e il like al commento cattivello su Flavio Ubirti

Uomini e Donne, Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni: la reazione di Martina Cardamone

Durante la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua decisione, scegliendo Nicole Belloni. L’episodio è stato caratterizzato da momenti intensi, tra un ballo con Gemma, una lettera e petali rossi, che hanno suscitato diverse reazioni, tra cui quella di Martina Cardamone.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Uomini e Donne: le parole di Flavio Ubirti e delle corteggiatrici Nicole Belloni e Martina Cardamone prima della scelta - Flavio Ubirti sta per concludere il suo percorso sul trono a Uomini e Donne: ecco tutte le emozioni del tronista e delle sue corteggiatrici Nicole e Martina prima della scelta. msn.com