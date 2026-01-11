Il commento di Schlein evidenzia come l’attacco di Meloni alla magistratura possa essere interpretato come un tentativo di delegittimarla, in vista del referendum. Questo clima di confronto politico si inserisce in un contesto di scrutinio pubblico e decisioni istituzionali, dove le parole dei rappresentanti assumono particolare rilevanza nel definire il dialogo tra le forze politiche e le istituzioni.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "A me è sembrato un attacco volto a delegittimare la magistratura, e ne vedremo molti altri in questa campagna verso il referendum". Lo ha detto Elly Schlein In onda sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Schlein, 'da Meloni attacco volto a delegittimare magistratura'

Leggi anche: Meloni punta a referendum su magistratura 22-23 marzo. E attacca: Anm si delegittima da sola

Leggi anche: Scontro Schlein-Meloni: «Libertà di parola a rischio con la destra. «Delirio» | L'attacco a freddo che apre campagna pd sul referendum

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Referendum, al via campagna del No. Schlein: vogliono dirci chi comanda. Conte: ritorno della casta; Referendum, l’affondo di Schlein: «Riforma non migliora il sistema della giustizia»; Referendum giustizia, presentato comitato del No con Schlein e Conte; Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No: In gioco democrazia.

Referendum sulla giustizia, ecco la risposta a Meloni del Comitato del No - Schlein: questa riforma serve a chi sta al potere per sfuggire ogni controllo ... avvenire.it