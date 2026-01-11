Referendum | Schlein ' da Meloni attacco volto a delegittimare magistratura'
Il commento di Schlein evidenzia come l’attacco di Meloni alla magistratura possa essere interpretato come un tentativo di delegittimarla, in vista del referendum. Questo clima di confronto politico si inserisce in un contesto di scrutinio pubblico e decisioni istituzionali, dove le parole dei rappresentanti assumono particolare rilevanza nel definire il dialogo tra le forze politiche e le istituzioni.
Roma, 11 gen (Adnkronos) - "A me è sembrato un attacco volto a delegittimare la magistratura, e ne vedremo molti altri in questa campagna verso il referendum". Lo ha detto Elly Schlein In onda sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
