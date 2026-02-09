Carnevale 2026 | Venezia celebra le Olimpiadi con sfilate balli in stile Bridgerton e uno spettacolare show sull’acqua

Venezia si prepara a festeggiare il Carnevale 2026 con un programma ricco di eventi. La città si trasforma con sfilate, balli in stile Bridgerton e uno spettacolo pazzesco sull’acqua. Le strade e i canali si riempiranno di colori e maschere, attirando turisti e residenti pronti a vivere un carnevale diverso dal solito. La città lagunare vuole celebrare le Olimpiadi in modo originale, combinando tradizione e spettacolo. La festa durerà dal 12 al 18 febbraio, portando Venezia al centro dell’atten

Il Carnevale 2026 si avvicina, promettendo un tripudio di colori e tradizioni in Italia e nel mondo. Dalle sfilate sontuose di Venezia alle antiche usanze di Putignano, passando per i riti misteriosi di Schignano, le celebrazioni si svolgeranno tra il 12 e il 18 febbraio, offrendo un'occasione unica per immergersi nella gioia e nella creatività del periodo carnevalesco. Il Carnevale, una festa dalle radici antichissime, rappresenta per molte comunità l'opportunità di esprimere la propria fantasia e creatività. Quest'anno, numerose località si preparano a ospitare eventi che attirano turisti da tutto il mondo, desiderosi di assaporare l'atmosfera unica e coinvolgente di questa festa popolare.

