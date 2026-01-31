Prende il via oggi il Carnevale di Venezia dedicato alle Olimpiadi invernali

Questa mattina si è aperto il Carnevale di Venezia 2026, un’edizione speciale dedicata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La città si riempie di maschere e colori, mentre le strade si preparano a ospitare eventi e feste incentrati sul tema del gioco e dello sport. La festa durerà fino a fine febbraio, portando in piazza tanta voglia di divertirsi e celebrare lo sport.

Si parte con il Gran Ballo di Bridgerton e la selezione delle 12 Marie. Al via in Piazza San Marco e Piazza Ferretto il Venice Carnival Street Show "Olympus - Alle origini del gioco". Prende il via oggi, sabato 31 gennaio, il Carnevale di Venezia 2026, edizione dedicata al gioco e allo sport in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La prima giornata sarà caratterizzata dallo Street Show in Piazza San Marco e in Piazza Ferretto e dal Gran Ballo di Bridgerton, sempre nel cuore della città storica. Carnevale di Venezia 2026, si parte. Lo spettacolo più antico dedicato alle Olimpiadi: il programma Domani a Venezia parte il Carnevale 2026 con lo spettacolo dedicato alle Olimpiadi, intitolato 'Olympus – Alle origini del gioco'. Tra miti greci, eroi e sport: Venezia celebra le Olimpiadi con il Carnevale 2026 Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, Venezia ospita un'edizione speciale del Carnevale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

