Il rapporto di Arpat In Toscana l’aria migliora ma l’acqua è bocciata

Il rapporto di Arpat rivela che in Toscana l’aria sta migliorando, ma l’acqua continua a ricevere valutazioni negative. La riduzione delle polveri sottili ha portato a valori più bassi nelle città, mentre le analisi sui corsi d’acqua mostrano ancora problemi di contaminazione. Un esempio concreto si vede nel fiume Arno, che rimane inquinato e sotto le soglie di sicurezza.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Per la qualità dell’aria i parametri sono in miglioramento, sia pur con la sfida delle nuove direttive europee. Per fiumi e laghi invece, sia lo "stato chimico” che «biologico» peggiorano rispetto agli anni precedenti, anche per effetto di eventi meteo estremi. Sono alcuni dei trend del XIV Annuario 2025 di Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, aggiornato con i dati 2024. L'impatto dell'ambiente sul rischio onco-ematologico Toscana, aria promossa ma acque peggiorate: il report ambientale di Arpat Il rapporto è stato presentato ieri dal presidente della Regione Eugenio Giani, dall’assessore all’Ambiente David Barontini, dal direttore generale di Arpat Pietro Rubellini e da Sandra Botticelli, direttore tecnico Arpat fino a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’Arpat attribuisce l’inquinamento dell’aria ai caminetti a legna, secondo il nuovo rapporto regionale.

