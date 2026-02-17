Aria malata? Colpa dei caminetti L’Arpat punta il dito sulle biomasse cosa dice il report regionale

L’Arpat attribuisce l’inquinamento dell’aria ai caminetti a legna, secondo il nuovo rapporto regionale. La relazione evidenzia che le biomasse domestiche sono tra le principali fonti di polveri sottili, che si accumulano nelle città come Lucca e Firenze. Un esempio concreto è il picco di PM10 registrato nei quartieri storici, dove molte famiglie usano ancora i caminetti per riscaldarsi. La pubblicazione, presentata ieri a Firenze, riporta i dati raccolti nel 2024 e alcune previsioni per il 2025.

Lucca, 17 febbraio 2026 – È stata presentata ieri a Firenze, nella sala Esposizioni di palazzo Strozzi Sacrati, la quattordicesima edizione del Rapporto annuale di Arpat, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, con i dati completi rilevati nel 2024 e alcune anticipazioni del 2025. Lo stato di salute della Toscana. Una descrizione puntuale dello stato di salute dell'aria, acqua, mare e del suolo della Toscana, condotta esaminando oltre novanta indicatori di qualità. Una ricerca che ci riguarda particolarmente visto che la nostra Piana lucchese è spesso funestata da smog e polveri sottili oltre il livello di guardia.