Monza – Il Bilancio di previsione 2026 consegna una fotografia nitida del tratto finale del mandato Pilotto: un anno e mezzo in cui Monza vedrà concretizzarsi la maggior parte delle grandi opere avviate in questi anni. Un’agenda fitta, presentata in Municipio dal sindaco Paolo Pilotto, che ha ufficializzato la sua ricandidatura nel 2027, e dal vicesindaco con delega al Bilancio Egidio Longoni, che proietta la città dentro un 2026 segnato da cantieri che cambieranno volto a quartieri, servizi e infrastrutture. Uno dei tasselli più imponenti è il Pinqua, il maxi-intervento da 15 milioni di euro finanziato dal Pnrr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri verso il traguardo, dalle Case di comunità alla prima pietra del metrò: ecco quali sono