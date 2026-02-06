L’Università di Parma in Turchia per il progetto europeo GreenBuild

L’Università di Parma ha preso parte nei giorni scorsi a un incontro in Turchia per avviare ufficialmente il progetto europeo GreenBUILD. L’appuntamento si è tenuto alla Kütahya Dumlupinar University e ha segnato l’inizio di un lavoro condiviso su edilizia sostenibile ed efficientamento energetico.

L'Università di Parma ha partecipato nei giorni scorsi in Turchia al kick-off meeting del progetto europeo GreenBUILD – Green & Energy-Efficient Building Design for UA Renovation, ospitato dalla Kütahya Dumlup?nar University. Il progetto è dedicato alla riduzione dell'impatto ambientale degli.

