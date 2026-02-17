Il premio Aldo Valleroni Appassionante testa a testa fra Bertozzi e Allegrucci
Continua il lungo testa a testa fra il lupo di Bertozzi e il gatto e la volpe di Allegrucci. Quando manca ormai l’ultima tappa al traguardo, sono questi i carri in testa al gradimento popolare e che si contenderanno quest’anno il premio Valleroni, messo in palio dal 2001 da noi della Nazione e realizzato fin dall’inizio grazie alla preziosa e insostituibile collaborazione dell’agenzia specializzata Comunica Italia che ogni anno effettua il sondaggio attraverso migliaia di telefonate. La classifica, sia pure ancora provvisoria, comincia a prendere una sua fisionomia, anche se, rispetto al precedente giro di telefonate, qualche scombussolamento c’è stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
