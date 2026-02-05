sanremo per i bookies testa a testa fra tommaso paradiso ed ermal meta

La tensione cresce a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. I bookmaker vedono un testa a testa tra Tommaso Paradiso ed Ermal Meta, con le quote che si assottigliano sempre di più. I nomi dei due artisti sono al centro delle scommesse e dei discorsi tra gli appassionati, mentre l’attesa per la manifestazione aumenta.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Mentre cresce l'hype per la 76ma edizione del Festival di Sanremo, i riflettori si accendono sugli artisti e sulle rivalità. Gli esperti Sisal hanno individuato i testa a testa che, tra i diversi generi che quest'anno compongono il ricco 'bouquet' dell'Ariston, potrebbero promettere più 'spettacolo'. Il cantautorato pop, fortemente rappresentato anche in questa edizione, potrebbe per esempio riservare un acceso duello tra due amatissimi protagonisti della scena contemporanea: Ermal Meta e Tommaso Paradiso. Chi fra i due avrebbe più chance di piazzarsi meglio in finale? Le probabilità potrebbero essere più alte per il cantautore romano che, offerto a 1,72 su Sisal. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sanremo 2026 si avvicina, con i titoli delle canzoni dei Big in gara pronti a emozionare il pubblico.

