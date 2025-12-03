Zhegrova fa impazzire i tifosi | il VIDEO della sua giocata è già virale! E il messaggio post Juve Udinese è da vero cuore bianconero

Zhegrova, l’esterno kosovaro infiamma i tifosi sui social con una giocata di classe: il popolo bianconero chiede più spazio per il suo talento. La vittoria per 2-0 contro l’ Udinese in Coppa Italia ha garantito alla Juventus il passaggio del turno, ma ha anche offerto ai tifosi un assaggio del talento che la Vecchia Signora tiene in panchina. Edon Zhegrova, pur essendo entrato solo nel finale del match, ha lasciato il segno con una giocata che ha strappato applausi all’ Allianz Stadium e ha infiammato i social network. A fine gara, l’esterno kosovaro ha condiviso la sua gioia con un messaggio breve e diretto che riassume lo spirito Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova fa impazzire i tifosi: il VIDEO della sua giocata è già virale! E il messaggio post Juve Udinese è da vero cuore bianconero

