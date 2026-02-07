vance si gode milano e se ne infischia delle contestazioni

Vance ha trascorso una giornata tra le vie di Milano, ignorando i fischi e le contestazioni di ieri. Ha visitato alcune dimore storiche e si è immerso nel patrimonio artistico della città senza apparire turbato. La sua presenza in città continua senza farsi condizionare dalle reazioni del pubblico.

Vance ha ricevuto molti fischi ieri, ma sembra che ciò non gli interessi e oggi ha trascorso una giornata tra dimore storiche e patrimonio artistico italiano Ieri, durante la cerimonia di apertura dei giochi olimpici Milano Cortina, quando è stato il turno della sfilata degli atleti Usa, Vance e sua moglie Usha, arrivati per assistere, si sono alzati per salutare ma sono stati fortemente contestati. In molti all’interno dello stadio di San Siro hanno fischiato al vice presidente. I video sono virali e sono arrivati anche a Trump che prontamente ha commentato tutto ciò. Fonti Usa riferiscono che il presidente Usa abbia rivelato di essere sorpreso da tale atteggiamento: “È sorprendente perché piace alla gente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il vicepresidente americano JD Vance si è recato al Cenacolo di Leonardo da Vinci a Santa Maria delle Grazie, ma il suo viaggio ha suscitato qualche polemica.

