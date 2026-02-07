Olimpiadi Milano 2026 | Vance al Cenacolo tra contestazioni e misure di sicurezza rafforzate

Il vicepresidente americano JD Vance si è recato al Cenacolo di Leonardo da Vinci a Santa Maria delle Grazie, ma il suo viaggio ha suscitato qualche polemica. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano, Vance è stato contestato da alcuni presenti. La visita al celebre dipinto si è svolta in un clima di tensione, con misure di sicurezza rafforzate per prevenire eventuali incidenti. La presenza di Vance ha attirato l’attenzione, tra proteste e attenzione mediatica.

Il vicepresidente americano JD Vance, contestato durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano, è stato oggetto di una visita riservata al Cenacolo di Leonardo da Vinci a Santa Maria delle Grazie questo sabato 7 febbraio 2026. L’evento, che si è svolto in una giornata caratterizzata da pioggia debole e venti di 2.9 nodi provenienti da est-sud-est, ha determinato un notevole dispiegamento di forze dell’ordine e la chiusura al traffico di un tratto di corso Magenta di circa 300 metri sia prima che dopo la chiesa. La presenza di Vance a Milano, inserita in un programma di visite culturali della delegazione americana ai Giochi, giunge a poche ore dall’evidente disappunto manifestato da alcuni spettatori durante la sfilata delle nazioni allo stadio San Siro, dove il suo ingresso è stato accolto da fischi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato a Milano con la famiglia e si è diretto subito verso il Cenacolo Vinciano, in piazza Santa Maria delle Grazie.

