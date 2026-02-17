Il ponte sul rio Petroso Cittadini e territorio ora in sicurezza dopo l’alluvione 2019

Il ponte sul rio Petroso, danneggiato dall’alluvione del 2019, è stato finalmente riaperto perché le strutture sono state rinforzate. Dopo mesi di lavori, cittadini e territorio possono attraversare il ponte senza paura, anche in caso di pioggia intensa. La pioggia incessante di oggi ha accompagnato la fine dei lavori, che hanno garantito maggiore sicurezza alla strada.

di Ylenia Cecchetti EMPOLESE VALDELSA Continua a piovere, ininterrottamente, anche nel giorno in cui si presenta la fine dei lavori. E non è un dettaglio da poco, perché tutto era cominciato proprio dall'acqua: dalla piena che nel 2019 – ormai sette anni fa – aveva messo in ginocchio la piccola frazione di Casenuove, tra Gambassi Terme e il confine con Castelfiorentino. Ieri, sotto la stessa pioggia, il cerchio si è chiuso. È stata riaperta al traffico a fine gennaio, la Strada Provinciale 26, al termine dei lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Petroso, dell'adeguamento della viabilità connessa all'opera e della realizzazione del muro d'argine lungo il corso d'acqua.