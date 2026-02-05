Maxi intervento sul Rio Cavanella Alluvione opera da 470mila euro

Un maxi intervento sta prendendo forma sul Rio Cavanella dopo l’alluvione che ha colpito la zona. Con un investimento di 470mila euro, il commissario governativo Fabrizio Curcio ha approvato i lavori per dirottare l’acqua nel torrente Ghironda. I lavori sono partiti da poco e mirano a ridurre i rischi in caso di pioggia intensa, cercando di mettere in sicurezza il territorio e le abitazioni vicine.

L'acqua del Rio Cavanella sarà dirottata nel torrente Ghironda. Grazie a un finanziamento di 470mila euro del commissario governativo Fabrizio Curcio nel quadro degli interventi post alluvione. E ora la palla, per realizzare l'intervento, passa al Comune di Anzola. L'esondazione del Rio Cavanella, nell'ottobre 2024, allagò mezzo paese, nella zona del centro e anche a ridosso, causando ingenti danni ai cittadini. Così come successe a Lavino di Mezzo, in questo caso invece a causa di una rottura dell'argine del fiume Lavino. "La struttura commissariale – si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Anzola – ha approvato un finanziamento destinato alla progettazione e realizzazione di un intervento strategico per la sicurezza idraulica del territorio: si tratta delle opere elettromeccaniche necessarie per l'intercettazione idraulica della chiavica emissaria del Rio Cavanella nel torrente Ghironda, comprensive anche delle opere civili correlate".

