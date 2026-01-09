Mercosur gli agricoltori rovesciano il latte per le strade di Milano | Traditi dal governo

Il 8 gennaio, a Milano, agricoltori e allevatori hanno manifestato con trattori nel centro città, esprimendo il loro disappunto riguardo all’accordo Mercosur. La protesta, che ha coinvolto centinaia di operatori del settore, sottolinea le preoccupazioni per le ripercussioni di questo accordo sul settore agricolo italiano. La manifestazione si concentra sulla percepita mancanza di tutela e sostegno da parte del governo in un momento di difficoltà.

Mercosur, rinviata a gennaio la firma sull’accordo. Italia e Francia prendono tempo - Dalle prime ore del mattino, decine di trattori si sono riversati per le strade della capitale belga, come già ieri avevano fatto a Strasburgo. repubblica.it

#Mercosur, @COPACOGECA: accordo imperfetto approvato da Consiglio Ue, mobilitazione agricoltori europei continua x.com

LIVE Agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur. La diretta a bordo dei trattori in marcia verso Milano - facebook.com facebook

