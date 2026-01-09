Mercosur gli agricoltori rovesciano il latte per le strade di Milano | Traditi dal governo
Il 8 gennaio, a Milano, agricoltori e allevatori hanno manifestato con trattori nel centro città, esprimendo il loro disappunto riguardo all’accordo Mercosur. La protesta, che ha coinvolto centinaia di operatori del settore, sottolinea le preoccupazioni per le ripercussioni di questo accordo sul settore agricolo italiano. La manifestazione si concentra sulla percepita mancanza di tutela e sostegno da parte del governo in un momento di difficoltà.
Venerdì 8 gennaio centinaia di trattori hanno raggiunto il piazzale della stazione centrale di Milano per protestare contro l’accordo Mercosur. “L’accordo manderà in crisi centinaia di migliaia di aziende agricole” raccontano gli agricoltori che hanno rovesciato balle di fieno e latte davanti alla Regione in segno di protesta che si dicono “traditi dal governo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
