Per la visita al Wadi Rum il 7 gennaio 2026, Rania di Giordania ha optato per un look moderno e versatile, in grado di coniugare eleganza e praticità. La scelta riflette l’esigenza di un abbigliamento funzionale e raffinato, adatto a un ambiente outdoor come il deserto, mantenendo un’immagine di sobria raffinatezza. Un esempio di stile equilibrato tra comfort e distinzione in contesti informali.

Per la visita al Wadi Rum il 7 gennaio 2026, Rania di Giordania ha scelto un look moderno e versatile, capace di unire raffinatezza e praticità anche in contesti outdoor. Per l’occasione, la regina ha puntato su un ensemble versatile e sofisticato. I pantaloni cargo Dion Lee, dal taglio sartoriale e dai dettagli pratici, sono stati abbinati a un top in misto lana Fabiana Filippi, dalle linee morbide e raffinate, che bilanciava la struttura robusta dei pantaloni e conferiva eleganza al look complessivo. Infine, gli occhiali da sole tartarugati di Bottega Veneta hanno aggiunto un elemento glamour discreto, mentre gli anfibi con tacco di See by Chloé hanno coniugato comodità e stile, rendendo l’insieme adatto a un contesto outdoor. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per la visita al Wadi Rum, Rania di Giordania ha scelto un look moderno e versatile, capace di unire raffinatezza e praticità

