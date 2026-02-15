Trapianto di cuore fallito | condizioni gravi ma stazionarie per il piccolo Tommaso
Il trapianto di cuore del piccolo Tommaso si è concluso con un fallimento, lasciando il bambino in condizioni critiche ma stabili. Il bambino, di otto anni, ha subito l’intervento presso l’ospedale Monaldi di Napoli, dove i medici hanno riscontrato che il cuore donato era troppo danneggiato per funzionare correttamente. Nonostante le speranze iniziali, la situazione si è complicata subito dopo l’operazione, e ora Tommaso si trova in un reparto di terapia intensiva, monitorato attentamente.
Sono stazionarie, nella loro gravità, le condizioni del bimbo ricoverato nell'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Inizia così l'ennesima giornata di attesa di una buona notizia dalla rete nazionale trapianti, impegnata nella ricerca di un cuore compatibile con l'età e con gli altri requisiti necessari per tentare di salvare la vita del bimbo. «È un guerriero, e come lui io non mollo», ha ripetuto ieri sera la madre. Nella giornata di domani tornerà a riunirsi l'équipe multidisciplinare del Monaldi per una nuova valutazione delle condizioni del paziente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Monaldi, sei indagati per il trapianto di cuore al piccolo Tommaso: medici e sanitari sotto inchiesta
Sesto indagato nel caso del trapianto di cuore a Tommaso, l’ospedale Monaldi si trova al centro di un’inchiesta che coinvolge medici e sanitari.
Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: «Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto». Ma la madre non smette di sperare
Il bambino Tommaso, vittima di un cuore danneggiato durante il trasporto, si trova in grave condizione e il suo legale ha dichiarato che non può più essere sottoposto al trapianto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
