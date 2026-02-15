Trapianto di cuore fallito | condizioni gravi ma stazionarie per il piccolo Tommaso

Il trapianto di cuore del piccolo Tommaso si è concluso con un fallimento, lasciando il bambino in condizioni critiche ma stabili. Il bambino, di otto anni, ha subito l’intervento presso l’ospedale Monaldi di Napoli, dove i medici hanno riscontrato che il cuore donato era troppo danneggiato per funzionare correttamente. Nonostante le speranze iniziali, la situazione si è complicata subito dopo l’operazione, e ora Tommaso si trova in un reparto di terapia intensiva, monitorato attentamente.