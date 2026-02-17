Il peso psicologico del padre-allenatore | cosa ci insegna la storia di Ilia Malinin

Ilia Malinin ha vissuto un momento difficile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, a causa della pressione derivante dall’aspettativa del padre-allenatore. Il giovane pattinatore ha subito una caduta durante la prova cruciale, un episodio che ha attirato l’attenzione di molti e ha posto sotto i riflettori il peso emotivo che può derivare dal rapporto tra atleta e allenatore familiare. La scena ha mostrato come la presenza costante di un genitore nel ruolo di guida possa influenzare le prestazioni e la salute mentale degli atleti giovani.

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il mondo ha assistito a uno di quei momenti destinati a rimanere impressi nella memoria collettiva: Ilia Malinin, il giovane fenomeno del pattinaggio artistico inciampa nella performance decisiva. Niente podio per lui, nonostante una stagione straordinaria. Le telecamere inquadrano subito suo padre Roman Skorniakov, ex pattinatore olimpico nonché suo allenatore, che porta le mani al volto, sconfitto. Su TikTok, il giovane atleta lascia trasparire il suo tormento interiore attraverso dei post (poi cancellati). Da ciò che emerge sembra che si senta sopraffatto dalla pressione olimpica, un peso che probabilmente è reso ancora più gravoso dal fatto che suo padre non è solo la sua guida tecnica, ma anche la persona che ha proiettato su di lui sogni personali mai realizzati.