Ilia Malinin ha fallito nel tentativo di completare il suo famoso quadruplo axel durante una competizione di pattinaggio, finendo ottavo e lasciandosi travolgere dalla delusione. La causa principale di questa battuta d’arresto sembra essere la pressione esercitata dal rapporto con suo padre, che è anche il suo allenatore. Durante l’esibizione, il giovane atleta è scivolato due volte, e il gesto del padre vicino a lui, che si copre il volto con le mani, ha catturato l’attenzione dei presenti. Dopo la gara, Malinin ha condiviso sui social alcune frasi amare, poi cancellate, che riflettevano il peso

«Le pressione dei Giochi è molto difficile da gestire, ho buttato via la gara», ha dichiarato a caldo Quad God, il Dio dei quadrupli, senza cercare alibi. «Prima di mettermi nella posizione di inizio sono stato colto da moltissimi pensieri e ricordi, credo di esserne stato sopraffatto». Una chiave di lettura che intreccia - com’è giusto che sia - la sfera atletica con quella mentale. Perché non si diventa il re del giacchio allenando soltanto il corpo: è la componente-testa che, soprattutto ad alti livelli, spesso fa la differenza. La cabina di pilotaggio che - per tenere il focus al 100% sulla performance - deve rimanere sigillata, chiusa ermeticamente, impermeabile all’emozione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ilia Malinin e il rapporto col padre allenatore: quando l’aspettativa diventa una zavorra

Ilia Malinin ha condiviso sui social un messaggio forte, in cui esprime il desiderio di vivere qualcosa di brutto, dopo l’umiliazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’Assemblea nazionale francese ha approvato all’unanimità una nuova legge che cambia le regole sul rapporto sessuale nel matrimonio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.