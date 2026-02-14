La brutalità e la magia delle Olimpiadi | cosa c’è dietro al crollo di Ilia Malinin

Ilia Malinin ha rischiato di cadere durante la sua esibizione alle Olimpiadi, causando il crollo della sua possibilità di medaglia. La sua performance, che avrebbe dovuto essere un momento di grande successo, si è complicata a causa di un errore inaspettato. Quello che è successo dietro le quinte rivela quanto siano imprevedibili le competizioni sportive e quanto la pressione possa influenzare anche i più esperti.

Prima dell'inizio delle Olimpiadi si diceva che Ilia Malinin potesse perdere la medaglia solo contro se stesso. Un'ipotesi quasi impossibile, un'ombra lontanissima ai margini di una figura che, a suon di quadrupli axel, spargeva luce sulla pista da pattinaggio. Sempre, infallibilmente. Poi, il 13 febbraio quell'ombra si è avvicinata. Impensabile, eppure così concreta, sospinta dalla pressione del palco più importante del mondo. Il Dio di pattini è sceso dal podio, ricordando a tutti una nozione che troppo spesso ci si dimentica: anche "il primo uomo sulla luna" (come lo hanno spesso apostrofato) è sempre e pur sempre un essere umano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La brutalità (e la magia) delle Olimpiadi: cosa c'è dietro al crollo di Ilia Malinin Ilia Malinin, chi è il pattinatore Usa "re del quadruplo" star delle Olimpiadi Ilia Malinin, il giovane pattinatore statunitense che sta conquistando il mondo, si fa già conoscere come il "re del quadruplo". Ilia Malinin è un Icaro crollato sul ghiaccio delle Olimpiadi. Il Dio del Quad tradito dalla perenne ricerca dell'estremo Ilia Malinin ha vissuto un grande disastro alle Olimpiadi, quando un salto rischioso è finito male.