Napoli in casa scoperti 220 grammi di hashish grazie al fiuto del cane antidroga | 20enne arrestato
La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di ieri un 20enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz nella casa del giovane e la scoperta della droga L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, con il supporto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Napoli accelera e guarda in casa Roma... Il Mattino rivela che sfumato Mainoo, Conte e De Laurentiis hanno messo nel mirino Lorenzo Pellegrini, considerato l’uomo ideale per qualità ed esperienza. Il capitano giallorosso è in scadenza a giugno. Co - facebook.com Vai su Facebook
Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus Vai su X
Scoperti in casa con cocaina e marijuana: arrestata anche una donna incensurata - Durante la notte i militari della sezione operativa hanno effettuato un blitz in un appartamento di via Strada della ... Si legge su napolitoday.it