Napoli in casa scoperti 220 grammi di hashish grazie al fiuto del cane antidroga | 20enne arrestato

Teleclubitalia.it | 5 dic 2025

La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di ieri un 20enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz nella casa del giovane e la scoperta della droga L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, con il supporto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

