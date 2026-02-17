Il paese piange Dom Ugo Tagni

Dom Ugo Tagni, morto domenica, ha lasciato un vuoto tra i suoi concittadini di Albosaggia, che oggi si sono messi in viaggio per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Un gruppo di amici e parenti ha preso un pullman questa mattina, deciso a partecipare alle esequie nell’abbazia di Casamari, in provincia di Frosinone. La comunità si è stretta attorno alla perdita del reverendo, noto per il suo impegno e la sua presenza discreta nel paese.

Ci sarà anche un gruppo di compaesani partito in pullmino da Albosaggia oggi pomeriggio a Sora, in provincia di Frosinone, per le esequie nell' Abbazia di Casamari del Reverendissimo Dom Ugo Tagni, Abate Preside emerito della Congregazione Cistercense di Casamari venuto a mancare domenica. A darne notizia, "addolorati, ma con il sostegno della speranza" il fratello Silvio con Patrizia, la sorella Annamaria, i nipoti Sergio e Daniele unitamente a tutti i parenti. Nato nel 1944 ad Albosaggia Pierluigi Tagni, Dom Ugo fu Abate preside della Congregazione del Sacro Ordine Cistercense di Casamari dal 1988 al 1997.