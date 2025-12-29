Commerciante e instancabile volontario | il paese piange la morte di Mario Battaini
Il paese di Salò e il territorio del Garda bresciano piangono la scomparsa di Mario Battaini, deceduto sabato 27 dicembre all’età di 81 anni. Conosciuto come commerciante e volontario, Battaini ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità, rappresentando un punto di riferimento nel mondo dell’associazionismo locale. La sua figura rimarrà un esempio di impegno e dedizione per tutti.
Si è spento sabato 27 dicembre all’età di 81 anni Mario Battaini, figura molto conosciuta e stimata nel territorio del Garda bresciano, in particolare a Salò, dove per anni è stato un punto di riferimento nel mondo del volontariato e dell’associazionismo.Battaini è stato a lungo legato all’Avis. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
