Il paese di Salò e il territorio del Garda bresciano piangono la scomparsa di Mario Battaini, deceduto sabato 27 dicembre all’età di 81 anni. Conosciuto come commerciante e volontario, Battaini ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità, rappresentando un punto di riferimento nel mondo dell’associazionismo locale. La sua figura rimarrà un esempio di impegno e dedizione per tutti.

© Bresciatoday.it - Commerciante e instancabile volontario: il paese piange la morte di Mario Battaini

