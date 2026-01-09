ut art il music festival la stagione della dima

Domani prende il via ad Arezzo “Ut Art – Arezzo Music Festival”, una rassegna musicale promossa dall’Associazione Culturale D. La manifestazione propone una serie di concerti dedicati alla musica dal vivo, offrendo un’occasione di approfondimento e partecipazione culturale alla comunità locale. L’evento si inserisce nel calendario culturale della stagione, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico e musicale della regione.

Ad Arezzo parte domani “ Ut Art – Arezzo Music Festival ” la stagione concertistica ideata e promossa dall’ Associazione Culturale D.I.M.A. che si propone come un nuovo e originale punto di riferimento per la vita cittadina. La prima edizione del Festival si presenta ricca e variegata, articolata in sette concerti, da gennaio a giugno 2026, tutti ospitati nella suggestiva cornice di Casa Petrarca, luogo simbolo della cultura e della memoria aretine. Il cartellone intreccia musica classica e jazz contemporaneo in un percorso unitario che attraversa epoche, stili e sensibilità diverse, con interpreti di alto profilo del panorama nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

