Consiglio regionale della Toscana | insediate le commissioni consiliari Ecco i nomi di presidenti e componenti

La presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, ha presieduto oggi, 4 dicembre 2025, i lavori per l’insediamento delle sette commissioni permanenti e le rispettive nomine di presidenti e vicepresidenti, che sono avvenute tutte con voto unanime e palese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Consiglio regionale della Toscana: insediate le commissioni consiliari. Ecco i nomi di presidenti e componenti

Leggi anche questi approfondimenti

"NON LASCIO NESSUN INCARICO" Con le ultime elezioni - oltre alla carica di consigliere comunale e della Città Metropolitana - è entrato in consiglio regionale - facebook.com Vai su Facebook

“Cirillo: ecco il volto nuovo della Calabria” Il nuovo Presidente del Consiglio Regionale si presenta raccontando visione e progetti per il futuro della regione Leggi l'intervista esclusiva: avveniredicalabria.it/cirillo-ecco-i… #SalvatoreCirillo #ConsiglioRegi Vai su X

Consiglio regionale, insediate le sette commissioni permanenti - Si sono insediate questa mattina, nell’Aula consiliare di Palazzo del Pegaso, le sette commissioni permanenti del Consiglio regionale della Toscana, alla presenza della presidente dell’Assemblea legis ... Riporta toscanaoggi.it

Regionali: ricorso Toscana Rossa, udienza al Tar il 18 febbraio - Udienza il 18 febbraio davanti al Tar della Toscana per il ricorso di Toscana Rossa a seguito delle Regionali dello scorso ottobre. Si legge su ansa.it

Via libera del Consiglio regionale della Toscana al programma di governo del presidente Giani - Giani: "Una Toscana che cresce, che tutela i diritti, che investe su lavoro, sanità, giovani, infrastrutture, cultura, ambien ... Come scrive intoscana.it

Camera: La Porta (Fdi) sceglie Consiglio Toscana e si dimette, subentra Irene Gori' (2) - La deputata Chiara La Porta, di Fratelli di Italia, ha lasciato il seggio alla Camera optando per quello in Consiglio regionale della Toscana, dove è stata appena eletta. Da lanuovasardegna.it

Toscana. Consiglio: via libera alle surroghe dei consiglieri diventati assessori - Firenze – Il Consiglio regionale, all’unanimità, ha approvato le surroghe dei tre consiglieri regionali del Pd che sono stati chiamati a far parte della Giunta regionale. Da maremmanews.it

Eletti M5s Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Giani - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con Giani Presidente DAL “SACRIFICIO NOTEVOLE” ALL’INGRESSO IN ... Da ilsussidiario.net