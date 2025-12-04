Consiglio regionale Toscana eletti presidenti commissioni | sanità a Matteo Biffoni sviluppo economico a Brenda Barnini

Eletti con voto unanime e palese i presidenti delle sette commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale della Toscana presieduto da Stefania Saccardi, Casa Riformista, vicepresidenti Antonio Mazzeo, Pd, e Diego Petrucci, FdI. Commissioni insediatesi giovedì 4 dicembre. Come anticipato, la presidenza della commissione sanità va a mister preferenze Matteo Biffoni, Pd, sindaco di Prato 2014-2014, con 22.155 preferenze il più votato di sempre in Consiglio regionale della Toscana. Vicepresidente Enrico Tucci, FdI, vicepresidente segretario Federico Eligi, Casa Riformista. A Brenda Barnini, Pd, tra i più votati alle urne il 12 e 13 ottobre, sindaca di Empoli 2014-2024, la presidenza della commissione sviluppo economico e rurale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

