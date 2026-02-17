Il Nobel a Deledda 100 anni dopo

Cento anni dal conferimento del premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda. Un anniversario che il Lions club ad Novas ha celebrato con una serata di solidarietà organizzata in collaborazione con l'associazione 'Grazia Deledda, una Nobel a Cervia'. L'evento si è tenuto a palazzo Manzoni ed è stato arricchito da momenti di convivialità, interventi di rappresentanti delle associazioni e testimonianze di chi ha beneficiato delle iniziative solidali. Grazie alla generosità dei presenti sono inoltre stati raccolti 710 euro destinati al progetto ' Rosaterapia ', che si propone di realizzare coperte di lana da donare alle donne che stanno per affrontare il delicato percorso oncologico per tumore al seno.