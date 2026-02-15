Poggibonsi e i suoi personaggi Paolo Marrocchesi a ‘tu per tu’ con i grandissimi della storia

Paolo Marrocchesi ha incontrato alcuni dei protagonisti più noti della storia, tra cui Giovanni Paolo II e Giorgio La Pira, perché ha deciso di approfondire le vite di personaggi che hanno lasciato un segno significativo. Durante i suoi incontri, ha potuto ascoltare i ricordi diretti di chi li ha conosciuti e toccare con mano pezzi di storia, come le lettere originali di La Pira conservate nel suo archivio personale.

A tu per tu con i grandi della storia. Giovanni Paolo II, Giorgio La Pira, ‘il sindaco santo’, il più volte presidente del Consiglio e del Senato Amintore Fanfani: sono solo alcuni dei personaggi che ha incontrato sulla sua strada. E’ una vita densa, quella di Paolo Marrocchesi, poggibonsese doc, classe 1938, ex funzionario del Monte dei Paschi, presidente del centro studi ‘La Pira’ di Poggibonsi, una lunga attività politica e sociale iniziata nella Dc e poi continuata nelle file di liste civiche come Toscana Civica (di cui è stato candidato alla regionali 2025), per lunghi anni nel MEDA (Movimento Europeo Diversamente Abili). 🔗 Leggi su Lanazione.it

