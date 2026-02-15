Poggibonsi e i suoi personaggi Paolo Marrocchesi a ‘tu per tu’ con i grandissimi della storia
Paolo Marrocchesi ha incontrato alcuni dei protagonisti più noti della storia, tra cui Giovanni Paolo II e Giorgio La Pira, perché ha deciso di approfondire le vite di personaggi che hanno lasciato un segno significativo. Durante i suoi incontri, ha potuto ascoltare i ricordi diretti di chi li ha conosciuti e toccare con mano pezzi di storia, come le lettere originali di La Pira conservate nel suo archivio personale.
A tu per tu con i grandi della storia. Giovanni Paolo II, Giorgio La Pira, ‘il sindaco santo’, il più volte presidente del Consiglio e del Senato Amintore Fanfani: sono solo alcuni dei personaggi che ha incontrato sulla sua strada. E’ una vita densa, quella di Paolo Marrocchesi, poggibonsese doc, classe 1938, ex funzionario del Monte dei Paschi, presidente del centro studi ‘La Pira’ di Poggibonsi, una lunga attività politica e sociale iniziata nella Dc e poi continuata nelle file di liste civiche come Toscana Civica (di cui è stato candidato alla regionali 2025), per lunghi anni nel MEDA (Movimento Europeo Diversamente Abili). 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Tu devi stare attento, tu invece brindi”: Paolo Fox lo dice chiaro. Ecco l’oroscopo della Vigilia
"Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna", a tu per tu con gli autori Poggi e Cannistrà
Vieni a scoprire i segreti e i misteri di Bologna e della Romagna in compagnia degli autori Poggi e Cannistrà.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Poggibonsi e i suoi personaggi. Paolo Marrocchesi a ‘tu per tu’ con i grandissimi della storia; Formazione gratuita: nuove opportunità per il futuro professionale; DOMANI E' LA XXXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO. CELEBRAZIONI A SIENA, POGGIBONSI, COLLE DI VAL D'ELSA E SAN GIMIGNANO; Poggibonsi festeggia i 100 anni di Rosa Falegnami: gli auguri della sindaca.
Commercio a Poggibonsi. Rigenerare il centro storico: Riapriamo i fondi sfittiLa sindaca Cenni: Affrontare la desertificazione è una vera e propria sfida. Il Comune si è aggiudicato un finanziamento regionale per rivitalizzare la città. lanazione.it
CER Poggibonsi: bilancio e prospettive futureIl 19 febbraio assemblea della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Poggibonsi per discutere cifre, regolamento, azioni di sviluppo ... sienafree.it