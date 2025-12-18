Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna a tu per tu con gli autori Poggi e Cannistrà

Vieni a scoprire i segreti e i misteri di Bologna e della Romagna in compagnia degli autori Poggi e Cannistrà. Venerdì 19 dicembre alle 17, nella sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, ti aspetta la presentazione del loro affascinante libro, un viaggio tra luoghi nascosti e storie sorprendenti scritte a quattro mani. Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nelle leggende di questa affascinante regione.

Venerdì 19 dicembre, alle 17, nella sala Lignea della Biblioteca Malatestiana ci sarà la presentazione del libro scritto a due mani dal cesenate Luciano Poggi e il bolognese Claudio Cannistrà dal titolo "Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna". Per l'occasione alcuni brani del libro verranno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

