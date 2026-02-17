Il movimento tra i cespugli il primo sparo e la reazione a catena | come sono morti i tre cacciatori a Montagnareale
Tre cacciatori sono morti a Montagnareale dopo aver fatto un movimento tra i cespugli, un primo sparo e una reazione a catena. La polizia attribuisce la tragedia a una serie di scelte sbagliate e atti impulsivi, piuttosto che a un’aggressione pianificata o a un regolamento di conti. Durante la partita di caccia, un errore ha fatto partire una serie di eventi fatali, coinvolgendo tutti i presenti. Un dettaglio chiave: uno dei cacciatori ha sparato accidentalmente subito dopo aver visto muoversi i cespugli.
Non è stato un agguato né un regolamento di conti. È stata, secondo l’ultima ricostruzione investigativa, una tragica sequenza di errori e reazioni istintive a trasformare una battuta di caccia in una strage. Un colpo sparato per sbaglio, un altro per difesa, un terzo forse per panico. Così, nelle campagne di Montagnareale, il 28 gennaio scorso, tre cacciatori hanno perso la vita nel giro di pochi minuti. Dopo tre settimane di mistero e indagini serratissime, prende così forma la ricostruzione di quel che è successo quel giorno, prima del rinvenimento dei corpi senza vita dei tre uomini. Un mistero che da quella tragica mattina ha tenuto col fiato sospeso i Nebrodi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
L'assurda strage dei tre cacciatori sui Nebrodi: il primo colpo partito per errore nella nebbia, poi la reazione a catenaUn incidente grave sui Nebrodi ha causato la morte di tre cacciatori, provocato da un colpo partito accidentalmente nella nebbia.
C’era nebbia la mattina dello scorso 28 gennaio, nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi messinesi. La visibilità non era buona, pioveva. Antonio Gatani, 82 anni, da poco arrivato allo stretto e fangoso sentiero che portava alla radura scelta per la caccia al ci facebook