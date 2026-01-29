Tragedia nei Nebrodi | tre cacciatori trovati morti a Montagnareale l’autopsia attesa per fare luce

Tre cacciatori sono stati trovati morti ieri nei Nebrodi, a Montagnareale. Si tratta di Antonio Gatani, 82 anni, e dei fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni. I corpi sono stati scoperti nella vegetazione di contrada Caristia. Domani sarà consegnato l’incarico per l’autopsia, che potrebbe chiarire le cause di questa tragedia.

Sarà conferito domani l'incarico per l'autopsia sui corpi di Antonio Gatani, 82 anni, e dei fratelli Davis e Giuseppe Pino, 26 e 44 anni, rinvenuti ieri senza vita nella fitta vegetazione di contrada Caristia, a Montagnareale. È probabile che a eseguire l'esame sia lo stesso medico legale.

