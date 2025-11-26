Carabinieri Del Monaco in visita nell’Agrigentino | Impegno costante e tutela dei più fragili

Agrigentonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita istituzionale nell'Agrigentino del comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo Del Monaco. L’alto ufficiale ha raggiunto la Compagnia di Canicattì, accompagnato dal comandante provinciale Nicola De Tullio, dove è stato accolto dal comandante della Compagnia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

