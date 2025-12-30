Fondazione Cassa | bilancio Impegno verso i più fragili Già pronti i progetti 2026

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta il bilancio 2023, evidenziando il suo continuo impegno verso i territori e le persone più fragili. Con uno sguardo rivolto al futuro, sono già pronti i progetti per il 2026, mirati a sostenere e rafforzare le comunità locali. Un percorso di attenzione e solidarietà che si conferma come parte integrante delle attività della fondazione.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato conferma il suo impegno per il territorio e, in particolare, per le persone che vivono situazioni di fragilità. Nelle sue ultime riunioni del 2025, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deciso di destinare le risorse ancora disponibili ad alcuni progetti: prima di tutto a quello dell' emergenza abitativa, stanziando ulteriori 25 mila euro – in tutto la quota sale a 75 mila – nell'ambito del Progetto Insieme, che saranno utilizzati per la sistemazione di otto appartamenti di Edilizia pubblica pratese da destinare ad altrettanti nuclei familiari in attesa di una casa da abitare.

