Il Ministro Tajani arriva alla Camera per l' informativa sul Board of Peace

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è entrato alla Camera dei Deputati per rispondere alle domande dei parlamentari sulla presenza dell’Italia nel Board of Peace come Paese osservatore. La sua visita si è resa necessaria dopo che il governo ha deciso di rafforzare l’impegno internazionale, anche con una riunione prevista questa mattina. Tajani ha portato con sé documenti aggiornati sulla strategia italiana e ha incontrato alcuni deputati prima dell’audizione.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato alla Camera dei Deputati dove svolgerà un'informativa sulla partecipazione dell'Italia sul Board of Peace come Paese osservatore. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.