Gaza le comunicazioni di Tajani alla Camera sul Board of Peace | la diretta video

Alle 13.30, Antonio Tajani parlerà alla Camera sui motivi della presenza italiana al Board of Peace per Gaza, che si terrà per la prima volta. Il ministro degli Esteri spiegherà le ragioni di questa iniziativa, coinvolgendo anche le questioni di sicurezza e gli aiuti umanitari. La diretta video dell'intervento sarà trasmessa sui canali ufficiali del Parlamento.

A partire dalle ore 13.30 è previsto l'intervento alla Camera dei deputati del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito alla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace per Gaza. Alle 16.45 il titolare della Farnesina è atteso in commissione Esteri al Senato.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che martedì 17 febbraio, alle 13.

