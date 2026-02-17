Il Ministro Tajani arriva alla Camera per l' informativa sul Board of Peace – Il video
Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani si presenta alla Camera dei Deputati per fornire dettagli sulla presenza dell’Italia nel Board of Peace, un ruolo che ha suscitato discussioni tra i deputati. Questa mattina, l’ufficio stampa ha diffuso un video che mostra l’arrivo ufficiale di Tajani, accompagnato da un suo collaboratore, davanti all’ingresso di Montecitorio. La sua visita arriva in un momento di crescente attenzione sui vari impegni internazionali dell’Italia.
Il Ministro Tajani arriva alla Camera per l'informativa sul Board of PeaceIl Ministro degli Esteri Antonio Tajani è entrato alla Camera dei Deputati per rispondere alle domande dei parlamentari sulla presenza dell’Italia nel Board of Peace come Paese osservatore.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è appena riuscito a infilare una di quelle supercazzole che solo lui riesce a regalarci. Però, prima, aggrappatevi forte a qualcosa. “Il Board of Peace Vogliamo essere protagonisti ma come osservatori”. Protagonisti e osser facebook
La pace, Ministro Tajani, si fa con la giustizia e il rispetto dei trattati, non trasformando l’Italia nel vassallo di un fondo speculativo che punta a lucrare sulle macerie di Gaza x.com