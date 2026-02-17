Il Ministro Tajani arriva alla Camera per l' informativa sul Board of Peace – Il video

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani si presenta alla Camera dei Deputati per fornire dettagli sulla presenza dell’Italia nel Board of Peace, un ruolo che ha suscitato discussioni tra i deputati. Questa mattina, l’ufficio stampa ha diffuso un video che mostra l’arrivo ufficiale di Tajani, accompagnato da un suo collaboratore, davanti all’ingresso di Montecitorio. La sua visita arriva in un momento di crescente attenzione sui vari impegni internazionali dell’Italia.

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti» Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna» Nordio vuole la lista dei finanziatori del comitato No al Referendum. La risposta dell’Anm: «Non li abbiamo, rischio privacy» Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì. Ma sono ancora tanti gli indecisi: tutti i dati Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo🔗 Leggi su Open.online

Il Ministro Tajani arriva alla Camera per l'informativa sul Board of PeaceIl Ministro degli Esteri Antonio Tajani è entrato alla Camera dei Deputati per rispondere alle domande dei parlamentari sulla presenza dell’Italia nel Board of Peace come Paese osservatore.

Leggi anche: Gaza, le comunicazioni di Tajani alla Camera sul Board of Peace: la diretta video

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.