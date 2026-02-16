Saelemaekers si è riunito con il gruppo dopo aver recuperato dall'infortunio, rafforzando così le speranze del Milan di affrontare al massimo la partita contro il Como. La sua presenza in allenamento fa ben sperare per la prossima sfida, soprattutto perché si tratta di un giocatore fondamentale nel reparto offensivo. La squadra si prepara con maggiore fiducia, puntando sulla sua velocità per sorprendere gli avversari.

Il Milan affronta il turno infrasettimanale con una valutazione positiva della situazione fisica e sportiva, grazie al rientro di un elemento chiave nello scacchiere. A Milanello, l'intera sessione di allenamento è stata inaugurata dalla piena partecipazione di Alexis Saelemaekers, che ha superato definitivamente i problemi fisici che lo avevano limitato nelle settimane precedenti e si è allenato al completo insieme al gruppo. Il rientro dell'esterno belga rappresenta una risorsa di grande valore per allegri, abile a leggere i momenti gara e a modulare di conseguenza l'assetto tattico. Saelemaekers è un elemento prezioso, capace di interpretare più ruoli con efficacia: può agire come ala nel tridente offensivo, offrendo copertura e rapidità, oppure come esterno di centrocampo a tutta fascia.

© Mondosport24.com - Saelemaekers torna in gruppo: il Milan si rinforza per la sfida contro il Como

