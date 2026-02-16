Caos Bastoni prima la simulazione poi le critiche sui social ma la Giustizia Sportiva non lo punirà

Bastoni ha fatto scena falsa durante il big match tra Inter e Juventus a San Siro, causando polemiche sui social. Dopo aver simulato un fallo, il difensore nerazzurro è stato criticato da molti tifosi e analisti, ma la Giustizia Sportiva ha deciso di non sanzionarlo. Il match, vinto dai nerazzurri 3-2, è stato comunque segnato da questo episodio.

Durante il big match di venerdì sera tra Inter e Juventus a San Siro, terminato 3-2 per i nerazzurri, si è verificato un episodio che ha scatenato un acceso dibattito nel mondo del calcio. Al 42? del primo tempo, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è caduto teatralmente dopo un leggerissimo contatto (o addirittura senza contatto) con il francese Pierre Kalulu, difensore della Juventus già ammonito. L’arbitro La Penna ha estratto il secondo cartellino giallo per Kalulu, espellendolo e lasciando la Juve in dieci uomini per tutta la seconda parte di gara. Le immagini televisive hanno mostrato con chiarezza che Bastoni ha simulato: Kalulu lo ha appena sfiorato con le dita, senza alcuna intensità tale da giustificare la caduta plateale del giocatore interista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

