Caos Bastoni prima la simulazione poi le critiche sui social ma la Giustizia Sportiva non lo punirà
Bastoni ha fatto scena falsa durante il big match tra Inter e Juventus a San Siro, causando polemiche sui social. Dopo aver simulato un fallo, il difensore nerazzurro è stato criticato da molti tifosi e analisti, ma la Giustizia Sportiva ha deciso di non sanzionarlo. Il match, vinto dai nerazzurri 3-2, è stato comunque segnato da questo episodio.
Durante il big match di venerdì sera tra Inter e Juventus a San Siro, terminato 3-2 per i nerazzurri, si è verificato un episodio che ha scatenato un acceso dibattito nel mondo del calcio. Al 42? del primo tempo, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è caduto teatralmente dopo un leggerissimo contatto (o addirittura senza contatto) con il francese Pierre Kalulu, difensore della Juventus già ammonito. L’arbitro La Penna ha estratto il secondo cartellino giallo per Kalulu, espellendolo e lasciando la Juve in dieci uomini per tutta la seconda parte di gara. Le immagini televisive hanno mostrato con chiarezza che Bastoni ha simulato: Kalulu lo ha appena sfiorato con le dita, senza alcuna intensità tale da giustificare la caduta plateale del giocatore interista. 🔗 Leggi su Cultweb.it
La giustizia sportiva. Prima la diffida. Poi l’ammonizione. Becattini non ci sarà
La squalifica di Marco Becattini ha preso tutti di sorpresa.
Alfonso Signorini, la decisione dopo lo scandalo e le critiche sui social: “Ha chiuso”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bastoni, social roventi: simula, fa prendere il rosso a Kalulu ed esulta. Quanti insulti su Instagram!; Arbitri caos, tutti contro Rocchi ma a dover essere punito è Bastoni; Bastoni, si accende il caso: minacce sui social, lui si isola. Ma la Nazionale non è a rischio e c'è il precedente di Chiellini; Non bisogna colpevolizzarlo, chieda scusa, Bergomi 'difende' Bastoni dopo rosso Kalulu.
Caos Bastoni, l'Inter lo difende: Ha accentuato caduta, non ha simulatoMinacce e insulti ad Alessandro Bastoni e la sua famiglia dopo le polemiche di sabato. Il difensore dell'Inter è stato costretto a disattivare i commenti sui suoi social mentre ... tuttonapoli.net
Caos Inter-Juve, La Russa: Chivu è stato un signore e Bastoni non ha simulato. La Juve rubava meglio prima..Dopo tutto il caos e clamore mediatico accaduto per Inter-Juventus, Ignazio La Russa, presidente del Senato ha commentato così a Telelombardia le polemiche del derby ... milannews.it
Tutti contro La Penna e Rocchi, ma il vero colpevole del caos di San Siro è #Bastoni. Che dovrebbe essere punito. x.com
Il caos arbitrale di #Inter #Juve travalica i confini del campo. L'espulsione di Kalulu, nata da un gesto di Bastoni non ravvisato da La Penna, ha scatenato un acceso dibattito; anche istituzionale. Sui social è intervenuto duramente l’ex Premier Enrico Letta, facebook