Appena ha visto la neve Franci ha espresso il suo desiderio Due infermiere hanno compiuto un gesto meraviglioso per regalarle un sorriso

Da iodonna.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Appena ha visto la neve, Franci ha espresso un desiderio. Due infermiere hanno deciso di realizzarlo, regalando a Franci un momento di gioia. La cura, infatti, va oltre le procedure mediche, coinvolgendo anche aspetti emotivi e umani che favoriscono il benessere dei pazienti in modo autentico e significativo.

L a guarigione ha sfumature che superano i protocolli medici e toccano la sfera più intima dei pazienti. Al Catharina Hospital di Eindhoven, nei Paesi Bassi, Franci osservava con malinconia i fiocchi di neve cadere oltre il vetro della sua stanza, dove era ricoverata da quasi un mese nel reparto di oncologia. Quei cristalli bianchi evocavano in lei ricordi d’infanzia e una libertà che, tra le mura dell’ospedale, appariva ormai irraggiungibile. Fondazione ANT, i pazienti oncologici e i caregiver da oggi sono meno soli. guarda le foto La paziente sotto la neve: dieci minuti di libertà. Lo scorso 2 gennaio, la routine del reparto si è interrotta per lasciare spazio a un momento straordinario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

appena ha visto la neve franci ha espresso il suo desiderio due infermiere hanno compiuto un gesto meraviglioso per regalarle un sorriso

© Iodonna.it - Appena ha visto la neve, Franci ha espresso il suo desiderio. Due infermiere hanno compiuto un gesto meraviglioso per regalarle un sorriso

Leggi anche: Mercato Juventus, l’obiettivo tanto richiesto in Italia ed Inghilterra ha espresso il suo desiderio: Inter e Manchester United beffate. Il prezzo del cartellino

Leggi anche: “Scommetto che Trump non ha mai visto il suo migliore amico morire di Aids, non gli ha mai tenuto la mano e non ha mai visto il sangue colare dal suo viso”: Madonna furiosa contro il presidente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rientro in classe nella norma nonostante la neve, sui banchi l'80% degli studenti; VIDEO | Le immagini dalla zona aeroporto di Padova dei fiocchi di neve; Archiviato il Natale da record arrivano neve e Coppa Europa sulle piste da sci dell'Alta Val Susa; Neve a Carmignano: la situazione torna alla normalità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.