Appena ha visto la neve Franci ha espresso il suo desiderio Due infermiere hanno compiuto un gesto meraviglioso per regalarle un sorriso

Appena ha visto la neve, Franci ha espresso un desiderio. Due infermiere hanno deciso di realizzarlo, regalando a Franci un momento di gioia. La cura, infatti, va oltre le procedure mediche, coinvolgendo anche aspetti emotivi e umani che favoriscono il benessere dei pazienti in modo autentico e significativo.

