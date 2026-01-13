Appena ha visto la neve Franci ha espresso il suo desiderio Due infermiere hanno compiuto un gesto meraviglioso per regalarle un sorriso
Appena ha visto la neve, Franci ha espresso un desiderio. Due infermiere hanno deciso di realizzarlo, regalando a Franci un momento di gioia. La cura, infatti, va oltre le procedure mediche, coinvolgendo anche aspetti emotivi e umani che favoriscono il benessere dei pazienti in modo autentico e significativo.
L a guarigione ha sfumature che superano i protocolli medici e toccano la sfera più intima dei pazienti. Al Catharina Hospital di Eindhoven, nei Paesi Bassi, Franci osservava con malinconia i fiocchi di neve cadere oltre il vetro della sua stanza, dove era ricoverata da quasi un mese nel reparto di oncologia. Quei cristalli bianchi evocavano in lei ricordi d’infanzia e una libertà che, tra le mura dell’ospedale, appariva ormai irraggiungibile. Fondazione ANT, i pazienti oncologici e i caregiver da oggi sono meno soli. guarda le foto La paziente sotto la neve: dieci minuti di libertà. Lo scorso 2 gennaio, la routine del reparto si è interrotta per lasciare spazio a un momento straordinario. 🔗 Leggi su Iodonna.it
