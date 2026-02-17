Il maxi concorso per la polizia penitenziaria è anche per civili diplomati senza obbligo di servizio militare

Il Ministero della Giustizia ha annunciato l'apertura delle selezioni per 3.350 posti di allievi agenti della polizia penitenziaria, anche per civili diplomati senza obbligo di servizio militare. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il personale nelle carceri italiane, dove si registrano carenze di personale e il bisogno di interventi immediati. Le candidature possono essere presentate online entro il termine stabilito, e la procedura riguarda anche candidati senza esperienza pregressa nel settore.

Il bando e la scadenza per il reclutamento di 3.350 allievi agenti. La prova d'esame è in quattro fasi. I tatuaggi sono causa di non idoneità per l'assunzione Adesso è ufficiale. Il ministero della Giustizia ha aperto le selezioni per il reclutamento di 3.350 allievi agenti della polizia penitenziaria. Il bando, gestito dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), punta a potenziare l'organico nazionale con l'inserimento di 3.048 uomini e 302 donne. Si tratta di una delle più grandi selezioni degli ultimi anni per le forze di polizia, con una novità significativa: 1.

Il Ministero della Giustizia ha aperto un nuovo concorso per assumere 3.

Il Ministero della Giustizia ha aperto le iscrizioni per il concorso che offre 3.

